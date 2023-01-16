Инженеры создали устройство, помогающее изучить шрифт Брайля

Его создатель придумал эту идею, когда работал волонтером в институте для незрячих людей.

Незрячим и плохо видящим людям может быть трудно научиться читать по Брайлю, поскольку они не видят, какой символ представляют точки, которые они ощущают. Вот тут-то и приходит на помощь устройство, разработанное инженерами из стартапа ORama AI.

Об этом пишет Newatlas.

Речь идет о перчатке BrailleWear, в которую строен электронный модуль с небольшой камерой и подсветкой. Свет падает на напечатанные точки Брайля под косым углом, заставляя каждую из них отбрасывать тень. Программное обеспечение анализирует полученное изображение и озвучивает пользователю текст с помощью синтетической голосовой системы. В конечном итоге человеку намного легче научиться распознавать символы.

Перчатки BrailleWear должны поступить в продажу к концу года по ориентировочной цене 300 долларов.

К слову, соучредитель Кушагра Джайн был вдохновлен на изобретение устройства, когда работал волонтером в институте для слепых в Индии, где он обнаружил, что 90 процентов людей с нарушениями зрения не могут читать шрифт Брайля.

«Курсор» писал ранее, что разработчики из Южной Кореи представили портативное устройство, с помощью которого можно через расстояние передавать прикосновения.

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