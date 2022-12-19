Ученые создали устройство, которое передает прикосновения на расстоянии

Разработчики из Южной Кореи представили портативное устройство, с помощью которого можно через расстояние передавать прикосновения.

Об этом сообщает Technewsspace.

Это устройство нужно носить на доминирующей руке (в зависимости, правша человек или левша). Одно устройство носит тот, кто посылает тактильные ощущения, а другое — тот, кто принимает. Разработка представляет собой маленькую панель на тыльной стороне ладони, которая прикреплена к пьезоэлектрическому элементу. Он крепится на фаланге указательного пальца.

Когда палец касается различных поверхностней, датчик генерирует сигнал, а при его получении пьезоэлемент приемника тактильной информации начинает вибрировать и передавать ощущения другому человеку.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого фиксировали тактические ощущения, возникающие при прикосновениях хлопковой ткани, полиэстера, спандекса. Сигналы посылались через интерфейс Bluetooth на расстояние до 15 м с задержкой 1,55 мс, но они воспроизводились почти с 100 процентной точностью.

«Курсор» писал ранее, что американские исследователи представили смарт-пластырь, который с помощью электростимуляции способствует быстрому заживлению ран.

Еще мы писали, что уникальное устройство, обладающее возможностью действовать автономно, разработано для разных медицинских процедур ученые из США, в будущем оно сможет проводить и сложные операции.