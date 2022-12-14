Иран исключен из Комиссии ООН по положению женщин

14 декабря Иран исключили из Комиссии ООН по положению женщин. Голосование провели на фоне массовых протестов против иранского режима.
Об этом сообщает Reuters.
29 стран проголосовали за изгнание Ирана на голосовании в Экономическом и Социальном Совете ООН. Восемь стран проголосовали против этой меры, а еще 16 воздержались.
Перед голосованием в рамках специального заседания в Экономическом и Социальном Совете ООН выступил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, назвавший иранский режим «воплощением зла» и сравнил его с нацистской Германией. По его словам, эту резолюцию должны были поддержать все в ООН, а те, кто не хочет, причастны к угнетению и убийству женщин.
«Увидев, что международное сообщество отказывается принимать меры против страданий иранского народа, иранский народ решил взять свое будущее в свои руки. Мы, израильтяне, приветствуем их храбрость и считаем себя истинными союзниками иранского народа. … И все же, что мы, семья наций, сделали, чтобы поддержать их дело? Где наше мужество? Предприняли ли мы быстрые и решительные действия? Дали ли мы всем ясно понять, что, если режим продолжит казнить протестующих, международное сообщество будет действовать против? Это? Нет, нет и еще раз нет. Это действительно позор», – сказал Эрдан и призвал всех поддержать резолюцию, чтобы поспособствовать освобождению иранского народа.
Об итогах голосования уже высказался уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид. Он сказал, что Израиль приветствует и поддерживает решение об исключении Ирана из состава Комитета по правам женщин. По его словам, убийство Махса Амини и вопиющие нарушения женских прав лишил Тегеран права входить в комитет, который занимается правами женщин.
«Сегодняшнее голосование свидетельствует о том, что международное сообщество начинает все больше и больше понимать опасный характер иранского режима, который ставит под угрозу региональную и глобальную стабильность посредством распространения терроризма, стремления получить ядерное оружие, притесняя своих граждан и отказывая им в Основные права.», – заявил он.
Лапид добавил, что международное сообщество должно послать четкий сигнал иранскому режиму.
«Курсор» сообщал, что Израиль нанес удар по иранскому конвою с оружием на границе с Сирией.