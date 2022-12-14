Израиль нанес удар по иранскому конвою с оружием на границе с Сирией – глава ЦАХАЛа

Авив Кохави говорит, что у ЦАХАЛа «отличная разведка», благодаря которой удалось поразить нужный грузовик с оружием.

В прошлом месяце Израиль нанес удар по колонне грузовиков с иранским оружием вдоль сирийско-иракской границы, сообщил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави, передает The Jerusalem Post.

Без указания точного времени стало ясно, что он имел в виду нападение в Сирии, рядом с иракской границей, которое Wall Street Journal и другие СМИ приписали Израилю в начале ноября, но за которое Израиль не взял на себя ответственность. в это время.

Согласно сообщениям того времени, караван перевозил иранское оружие, вероятно, включая мощные ракеты, из Ирака в Сирию, и около дюжины членов Корпуса стражей исламской революции и других сил, связанных с Ираном, были убиты.

Выступая на конференции в Университете Рейхмана, Кохави сказал, что у ЦАХАЛа была «идеальная разведка», чтобы поразить «грузовик номер 8» из каравана из 25 грузовиков, потому что они знали, что именно в этом грузовике находится иранское оружие.

Кохави привел этот пример, чтобы показать, насколько важной для безопасности Израиля была революция, которую он совершил, связав разведку с операциями в течение примерно четырех лет своего пребывания на посту начальника ЦАХАЛа.

Он сказал, что «война между войнами» ЦАХАЛа не была герметической и что иногда Тегерану удавалось контрабандой доставить оружие в Сирию и «Хизбаллу» в Ливан, но в целом мечта Ирана о «новой Хизбалле» с сирийских Голанских высот была сорвана.

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