Иран может быть связан с «расстрельным списком» BDS, который нацелен на бостонских евреев

Иран может быть ответственен за создание анонимного сайта «Картографический проект» антиизраильского движению BDS, используемый для точного определения местонахождения еврейских и сионистских общин, а также правоохранительных организаций в штате Массачусетс (США) в «попытке разоблачить и изолировать» сторонников Израиля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Сайт характеризуется «тревожным и антисемитским призывом к разрушению большей части еврейской общины Бостона» и слабо завуалированными угрозами, что каждая местная еврейская организация имеет адрес и ее деятельность «может быть нарушена».

Согласно 24-страничному отчету американской некоммерческой юридической организации Zachor «Невидимая угроза картографического проекта», «более двух третей из 505 «мишеней», представленных на сайте, – не еврейские учреждения, а учреждения безопасности США, включая точное местонахождение 271 полицейского участка, 9 военных баз и объектов США и офисов Национальной безопасности, ФБР и связанных с правительством США производителей оружия, все они указаны на одной интерактивной карте».

В юридической организации отметили, что «чрезмерное внимание, уделяемое американскому аппарату безопасности, указывает на то, что карта не имеет внутреннего происхождения, а может быть продуктом иностранной повестки дня и что главным подозреваемым является Исламская Республика Иран». Также эксперты пишут, что «имеются веские доказательства того, что иранские элементы могут быть причастны» к созданию сайта.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу резко ответил директору МАГАТЭ о ядерной программе Ирана.