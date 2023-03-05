Нетаниягу резко ответил директору МАГАТЭ о ядерной программе Ирана

По словам премьер-министра, «никто не остановит нас в стремлении защитить нашу страну и помешать нашим врагам уничтожить Государство Израиль».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу резко раскритиковал директора Международной ассоциации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за заявление о том, что израильская военная атака на иранскую программу создания ядерного оружия будет незаконной в соответствии с международным правом.

Об этом информирует Israel National News.

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси только что сказал в Тегеране, что израильская атака на иранские ядерные объекты является нарушением закона. … Разрешено защищать разрушительное оружие, которое убьет нас? Разрешено ли нам защищать себя?» — сказал Нетаниягу в начале еженедельного заседания кабинета министров в воскресенье днем.

Он добавил: «Я говорю это, потому что никто не остановит нас в стремлении защитить нашу страну и помешать нашим врагам уничтожить Государство Израиль. Мы накануне Пурима. 2500 лет назад в Персии возник враг, который стремился уничтожить евреев. … Они не преуспели ни тогда, ни сегодня. Я желаю всему народу Израиля счастливого Пурима».

Ранее Курсор информировал о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что Иран обогатил уран до 84%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Отмечается, что это всего на 6% меньше уровня, необходимого для разработки ядерного оружия.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!