Иран начал строительство новой атомной электростанции

Она будет расположена в богатой нефтью провинции Хузестан.

Иран в субботу начал строительство новой атомной электростанции на юго-западе страны, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По сообщению государственного агентства телевидения и радио страны, строительство новой электростанции мощностью 300 мегаватт, известной как Karoon, займет восемь лет и будет стоить около 2 миллиардов долларов. По их словам, она будет расположена в богатой нефтью провинции Хузестан Ирана, недалеко от его западной границы с Ираком.

На церемонии открытия строительной площадки присутствовал Мохаммед Эслами, глава гражданской Организации по атомной энергии Ирана, который впервые обнародовал планы строительства Karoon в апреле, сообщает AP.

У Ирана есть одна атомная электростанция в южном порту Бушер, которая была введена в эксплуатацию в 2011 году с помощью рф, а также несколько подземных ядерных объектов.

В 2019 году Иран и рф открыли новый этап строительства второго реактора в Бушере.

Объявление о строительстве Karoon прозвучало на фоне того, что непрямые переговоры между США и Ираном о возвращении к ядерной сделке 2015 года остаются в тупике.

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