Иран намерен войти в созданную россией и Китаем организацию по безопасности

Для предотвращения последствий санкций, введенных Западом, Тегеран войдет в Шанхайскую организацию сотрудничества, созданную для противовеса западному влиянию в регионе.

Иран намерен стать постоянным членом центрально-азиатского органа безопасности, в котором доминируют россия* и Китай. Это связано с тем, что Тегеран стремится преодолеть экономическую изоляцию, наложенную санкциями США.

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг заявил, что Иран подписал меморандум об обязательствах по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества, саммит которой проходит на этой неделе в Узбекистане.

Эта организация была создана в 2001 году как переговорная площадка для россии, Китая и бывших советских республик в Центральной Азии, и четыре года назад была расширена за счет включения Индии и Пакистана в попытке играть более значительную роль в качестве противовеса западному влиянию в регионе.

«Подписав документ о полноправном членстве в ШОС, Иран присоединился к экономическому, торговому и энергетическому сотрудничеству», — написал глава МИД Ирана на своей странице в Instagram.

В четверг президент Ирана Ибрагим Раиси участвовал в саммите в Самарканде, Узбекистан. Также известно о прошедшей двусторонней встрече с президентом россии путиным.

Иран призвал членов организации помочь ему создать механизм для предотвращения санкций, введенных Западом в связи с его спорной ядерной программой.

«Сотрудничество между Тегераном и Москвой может значительно нейтрализовать ограничения, наложенные на наши страны санкциями США», — заявил Раиси на встрече с путиным.

Путин заявил в четверг, что делегация из 80 крупных компаний посетит Иран на следующей неделе, что является еще одним признаком растущих связей с Ираном.

Ранее Курсор писал, что Раиси заявил, что сотрудничество Ирана с рф делает их сильнее.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!