Президент Ирана Эбрагим Раиси сказал своему российскому коллеге путину*, что сотрудничество между странами, находящимися под санкциями США, сделает их «сильнее».
«Отношения между странами, которые находятся под санкциями США, такими как Иран, россия или другие страны, могут преодолеть многие проблемы и вопросы и сделать их сильнее», — сказал Раиси на встрече с путиным в Узбекистане.
«Американцы думают, что остановят любую страну, в отношении которой они введут санкции. Их восприятие неверно», — сказал он.
Ранее Курсор писал, что Ахмадинежад публично обозвал путина.
Также напомним, что бывший советник экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада говорит, что неоднозначный политик хочет сделать для Ирана то же, что Борис Ельцин сделал для Советского Союза.
Кроме того, в Иране заявили об аресте нескольких подозреваемых в убийстве высокопоставленного полковника Корпуса стражей исламской революции Хасана Сайяда Ходаи. Ответственность за его смерть возлагают на Израиль.
Еще «Курсор» сообщал о словах госсекретаря США Блинкена касаемо того, когда подпишут ядерную сделку с Ираном. Он считает, что ответ иранской стороны на предложенный ЕС проект соглашения «явно является шагом назад».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!