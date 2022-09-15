Раиси заявил, что сотрудничество Ирана с рф делает их сильнее

Встретившись с путиным, иранский Раиси заявил, что сотрудничество делает страны, находящиеся под санкциями США, «сильнее».

Президент Ирана Эбрагим Раиси сказал своему российскому коллеге путину*, что сотрудничество между странами, находящимися под санкциями США, сделает их «сильнее».

«Отношения между странами, которые находятся под санкциями США, такими как Иран, россия или другие страны, могут преодолеть многие проблемы и вопросы и сделать их сильнее», — сказал Раиси на встрече с путиным в Узбекистане.

«Американцы думают, что остановят любую страну, в отношении которой они введут санкции. Их восприятие неверно», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Ахмадинежад публично обозвал путина.

Также напомним, что бывший советник экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада говорит, что неоднозначный политик хочет сделать для Ирана то же, что Борис Ельцин сделал для Советского Союза.

Кроме того, в Иране заявили об аресте нескольких подозреваемых в убийстве высокопоставленного полковника Корпуса стражей исламской революции Хасана Сайяда Ходаи. Ответственность за его смерть возлагают на Израиль.

Еще «Курсор» сообщал о словах госсекретаря США Блинкена касаемо того, когда подпишут ядерную сделку с Ираном. Он считает, что ответ иранской стороны на предложенный ЕС проект соглашения «явно является шагом назад».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!