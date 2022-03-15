Иран обвинил Израиль в уничтожении сотен иранских беспилотников

По словам иранских источников, шесть израильских беспилотников нанесли удар по базе беспилотников на западе Ирана, что могло быть причиной ракетного удара Тегерана по Эрбилю в субботу вечером.

Сотни беспилотников, возможно, были уничтожены в результате того, что, по утверждениям Ирана, было ударом израильских беспилотников по базе на западе Ирана.

Воздушная атака в Иране в прошлом месяце нанесла серьезный ущерб сети беспилотников страны, при этом несколько иранских источников сообщили, что сотни дронов были уничтожены шестью предположительно израильскими БПЛА.

Хотя Тегеран обвиняет Израиль в нападении, Израиль не признал своей ответственности и не прокомментировал этот вопрос.

Об этом впервые сообщил в воскресенье ливанский телеканал, имеющий связи как с «Хизбаллой», так и с Ираном. Ни одна из стран не упомянула о нападении до публикации новостей.

Считается, что это стало причиной субботнего ракетного удара Ирана по Эрбилю по предполагаемой тренировочной базе Моссада.

«Курсор» писал ранее, что Иран утверждает, что добавил в свой военный арсенал «умные подводные лодки». Военно-морской флот Гвардии представил корабли вместе с новыми ракетами и скоростными катерами на церемонии в южном портовом городе Ирана Бандар-Аббас.