Иран утверждает, что добавил в свой военный арсенал «умные подводные лодки»

Военно-морской флот Гвардии представил корабли вместе с новыми ракетами и скоростными катерами на церемонии в южном портовом городе Ирана Бандар-Аббас.

Его новые скоростные катера могут двигаться со скоростью до 95 узлов (около 109 миль в час) и могут запускать ракеты.

В сообщении также говорится, что ВМС Гвардии оснащены новыми маневренными ракетами с увеличенной дальностью действия.

С 1992 года Иран создавал отечественную оборонную промышленность, производящую легкие и тяжелые вооружения, от минометов и торпед до танков и подводных лодок.

В воскресенье Иран взял на себя ответственность за ракетный обстрел возле обширного комплекса консульства США на севере Ирака, заявив, что это был ответный удар за израильский удар в Сирии, в результате которого ранее на этой неделе погибли два члена Революционной гвардии.

О пострадавших в результате нападения на город Эрбиль, которое ознаменовало значительную эскалацию между США и Ираном, не сообщалось.

«Курсор» ранее сообщал, что командующий службы безопасности ОАЭ стал жертвой взрыва. В йеменском городе Зинджибар прогремел взрыв заминированного автомобиля, жертвами которого стали 4 человека, 8 человек получили ранения.