Иран отреагировал на выступление Нетаниягу в ООН

Иранские власти выступили с угрозой в адрес Израиля.

Делегация Ирана в ООН в субботу вечером опубликовала официальный ответ на выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной Ассамблее ООН. По их мнению, высказывания Нетаниягу были некорректными.

Об этом сообщает "7 канал".

«Иранофобия, распространение ложной информации и представление нелепых шоу являются частью израильской повестки дня на Генеральной Ассамблее ООН», - говорится в заявлении Ирана.

После этого иранская делегация посчитала нужным предупредить Тель-Авив, что в рамках международного права и конвенций ООН Тегеран имеет полное право ответить на военные действия или угрозу (ядерного нападения) со стороны "израильского режима".

«Иран казнил сотни своих граждан, вооруженных террористов по всему Ближнему Востоку и пытался убить государственного секретаря США и советника по национальной безопасности. Его дроны сеют смерть и разрушения среди народа Украины, и он занимается постоянным ядерным шантажом», — заявил Нетаниягу в пятницу на своем выступлении, представив Иран как угрозу для мира в целом.

Премьер-министр отметил, что политика в отношении Ирана должна измениться. Под этим он подразумевал отмену санкции и принятие необходимых мер, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Вместе с тем Нетаниягу призвал мир поддержать народ Ирана, который отвергает контроль своего правительства.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу возвращается в Израиль из Иью-Йорка, подведя итоги своей поездки в США.