Иран помиловал и смягчил приговоры более чем 2200 осужденным

Верховный лидер регулярно проводит коллективные помилования по важным религиозным событиям, согласовывая их с главой судебной власти.

Верховный лидер Ирана помиловал или смягчил приговоры более чем 2200 заключенным, включая некоторых приговоренных к смертной казни, в честь двух важных мусульманских праздников, сообщают официальные источники.

Аятолла Али Хаменеи «помиловал или смягчил приговоры 2 272 осужденным» в связи с религиозными праздниками Ид аль-Адха и Гадир, которые выпадают на этот месяц, говорится в заявлении на его сайте.

На сайте судебной власти, Mizan Online, говорится, что 43 заключенных были приговорены к смертной казни.

На прошлой неделе мусульмане всего мира праздновали Ид аль-Адха, который знаменует окончание паломничества хадж.