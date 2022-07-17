Иран помиловал и смягчил приговоры более чем 2200 осужденным

Верховный лидер Ирана помиловал или смягчил приговоры более чем 2200 заключенным, включая некоторых приговоренных к смертной казни, в честь двух важных мусульманских праздников, сообщают официальные источники.
Аятолла Али Хаменеи «помиловал или смягчил приговоры 2 272 осужденным» в связи с религиозными праздниками Ид аль-Адха и Гадир, которые выпадают на этот месяц, говорится в заявлении на его сайте.
На сайте судебной власти, Mizan Online, говорится, что 43 заключенных были приговорены к смертной казни.
На прошлой неделе мусульмане всего мира праздновали Ид аль-Адха, который знаменует окончание паломничества хадж.
Ранее Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.