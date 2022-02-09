Иран представил ракету с дальностью почти полторы тысячи километров

В среду Иран представил новую ракету с дальностью полета 1 450 километров.
Об этом сообщило полуофициальное информационное агентство «Tasnim».
По предварительным данным, ракета была представлена во время визита высших иранских военачальников на ракетные базы так называемой «революционной гвардии».
Демонстрация военной силы, а в особенности баллистических ракет средней дальности, происходит на фоне постоянного затягивания и срыва ядерных переговоров.
Правительство Ирана недвусмысленно намекает на то, что не готово договариваться и ведет двойную игру, не сильно скрывая свои истинные намерения.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Северная Корея похвасталась, что испытала ракеты, способные поразить США.
Северная Корея похвасталась, что она является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием и современными ракетами, единственной, которая противостоит Соединенным Штатам, «потрясая мир» ракетными испытаниями.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.