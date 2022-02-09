Иран представил ракету с дальностью почти полторы тысячи километров

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что Иран представил новый тип ракеты с дальностью поражения в 1 450 километров. Новая ракета была представлена во время визита высших иранских военачальников.

В среду Иран представил новую ракету с дальностью полета 1 450 километров.

Об этом сообщило полуофициальное информационное агентство «Tasnim».

По предварительным данным, ракета была представлена ​​во время визита высших иранских военачальников на ракетные базы так называемой «революционной гвардии».

Демонстрация военной силы, а в особенности баллистических ракет средней дальности, происходит на фоне постоянного затягивания и срыва ядерных переговоров.

Правительство Ирана недвусмысленно намекает на то, что не готово договариваться и ведет двойную игру, не сильно скрывая свои истинные намерения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Северная Корея похвасталась, что испытала ракеты, способные поразить США.

Северная Корея похвасталась, что она является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием и современными ракетами, единственной, которая противостоит Соединенным Штатам, «потрясая мир» ракетными испытаниями.

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