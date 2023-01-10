Иран приговорил к 40 годам тюрьмы и ударам плетью бельгийского гуманитарного работника

Бельгия вызовет по этому поводу посла Ирана в Брюсселе.

Иран приговорил бельгийского гуманитарного работника к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью за предполагаемый шпионаж, отмывание денег и контрабанду валюты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Оливье Вандекастил был приговорен к четырем тюремным срокам на общую сумму 40 лет, а также к 74 ударам плетью и штрафу. Обвинения были перечислены как шпионаж, сотрудничество с США против Исламской Республики, отмывание денег и контрабанда 500 000 долларов из Ирана.

Министерство иностранных дел Бельгии осудило задержание Вандекастиле и заявило, что вызовет по этому поводу посла Ирана в Брюсселе. В июле Бельгия подтвердила, что Вандекастиле, бывший сотрудник Норвежского совета по делам беженцев, был задержан в Иране.

Согласно официальному заявлению, в прошлом месяце Конституционный суд Бельгии приостановил действие договора об обмене заключенными с Ираном, сославшись на то, что он может нанести «серьезный ущерб». Бельгия в настоящее время удерживает иранского чиновника, обвиняемого в подготовке теракта во Франции.

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