Нетаниягу напомнил Ирану и Ливану о «красных линиях»

Главный враг, с которым сталкивается Израиль, — это террористический режим в Иране и его марионетки в Сирии и Ливане.

Об этом во вторник, 10 января, во время посещения штаб-квартиры Северного командования ЦАХАЛа заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, информирует Israel National News.

«Мы полны решимости бороться с любой попыткой Ирана закрепиться в Сирии в военном отношении на нашей северной границе. Мы полны решимости бороться с любой попыткой Хизбаллы проявить агрессию против нас в Ливане. Те, кому нужно напоминание о нашей красной линии по этому вопросу, его получат», — подчеркнул Нетаниягу.

В свою очередь министр обороны Йоав Галант отметил, что «спокойствие на севере является важной целью».

«Поэтому, в дополнение к поддержанию спокойствия, мы будем принимать решительные меры против любых попыток нападения на израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа», — заверил глава Минобороны.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что планирует изменить стратегию Израиля по противодействию иранским ядерным амбициям, пообещав вернуть борьбу на суд общественного мнения.

Выступая на встрече министров своего нового правительства, Нетаниягу сказал, что по-прежнему существует «возможность» того, что западные державы реанимируют усилия по подписанию ядерной сделки с Ираном и что, в отличие от закулисного подхода последнего правительства, он намерен применить общественное давление.

«Наше правительство другое и будет действовать по-другому, — сказал он. — Мы будем работать открыто, с позиции силы, на международной арене против возврата к ядерному соглашению, не только в переговорах с лидерами за закрытыми дверями, но решительно и открыто в сфере мирового общественного мнения, которое сейчас осознает истинные опасности, исходящие от Ирана — иранского режима, убивающего невинных граждан в Иране и за его пределами».

Также Курсор информировал о том, что сотрудники Службы безопасности Ливана обеспокоены деятельностью террористов из ХАМАСа, намеревающихся действовать против Израиля с территории страны.