Иран пригрозил Саудовской Аравии из-за сближения с Израилем

Высокопоставленный иранский генерал предостерег Саудовскую Аравию от «полагания» на Израиль, заявив, что еврейское государство «рушится» и приведет к катастрофе для саудовской королевской семьи.

Полуофициальное издание Tasnim цитирует генерал-майора Хоссейна Салами, командующего иранским КСИР, который предостерег династию Аль-Саудов в Саудовской Аравии от развития отношений Эр-Рияда с Иерусалимом.

«Это наше предупреждение. Твой дом — дом паука. Вы полагаетесь на Израиль, который рушится, и это будет концом вашей эры», — сказал Салами во время выступления в Кумской исламской семинарии.

Салами также потребовал, чтобы США и Великобритания сняли санкции против Тегерана, и пригрозил репрессиями за любое возможное нападение.

«Что бы вы ни сделали против иранского народа, вы получите удары в несколько раз сильнее», — заявил он.

Генерал осудил продолжающиеся протесты, начавшиеся после смерти женщины Махсы Амини, которая была арестована полицией скромности в прошлом месяце, возложив вину за демонстрации на врагов Ирана за границей.

Его комментарии перекликаются с заявлениями верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сделанными ранее в этом месяце, о том, что продолжающиеся демонстрации являются частью «вражеского заговора».

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