Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев – СМИ

Журналисты провели изучение правительственных документов и побеседовали с официальными лицами в Вашингтоне, Европе и на Ближнем Востоке.

Журналисты утверждают, что Иран активизировал усилия по борьбе с критиками режима, живущими за границей, а также планирует нападения на израильтян и граждан США, часто поручая атаки наемным местным доверенным лицам.

Об этом сообщает The Washington Post.

Среди пострадавших были члены еврейской общины и лица, имеющие связи с Израилем, а также диссиденты и СМИ, критикующие Тегеран. Информация издания основывается на правительственных документах и ​​интервью с 15 официальными лицами в Вашингтоне, Европе и на Ближнем Востоке.

Журналисты раскрыли новые подробности о сорванном в прошлом году плане убийства израильтян в Колумбии, заявив, что убийцы были завербованы в дубайской тюрьме. Рахмат Асади, оперативник разведывательного подразделения Тегеранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), первоначально был заключен в тюрьму в Объединенных Арабских Эмиратах за похищение и смерть иранского британского бизнесмена.

Находясь в тюрьме, он, как утверждается, познакомился с двумя братьями-колумбийцами, которые были замешаны в международной краже ювелирных изделий. Чиновники сообщили, что Асади обучал братьев проводить «смертоносные операции» и поручил им убивать американцев и израильтян в Колумбии после их освобождения в 2021 году.

В отчете говорится, что братья «никогда не проводили операции», но их вербовка показывает, что Иран построил глобальную сеть для проведения атак. В то время в колумбийских сообщениях говорилось, что заговор был раскрыт Моссадом.

В отчете также упоминается план убийства французского еврейского журналиста Бернара-Анри Леви в Париже с использованием иранского торговца наркотиками. Леви стал мишенью подразделения Quds Force КСИР, которое наняло торговца наркотиками за 150 000 долларов.

В сообщении говорится, что этот человек, в свою очередь, нанял других для помощи в совершении атаки. Журналисты пишут, что гражданин Франции стал мишенью за выступления против иранского режима. Также они отметили попытки убийства израильских бизнесменов, проживающих на Кипре — в связи с этим заговором были предъявлены обвинения гражданину Азербайджана и трем гражданам Пакистана.

В США также проводились операции по попытке убийства бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и похищения ирано-американской журналистки и активистки за права женщин Масих Алинежад.

Шахрам Пурсафи упоминается в отчете как член КСИР, стоящий за покушением на Болтона, и, как утверждается, он также несет ответственность за план убийства Ицика Моше, имеющего грузино-израильского происхождения и проживающего в Тбилиси.

В отчете говорится, что многие из покушений на убийство были переданы Ираном по субподряду ворам, торговцам наркотиками и другим преступникам в обмен на выплаты в сотни тысяч долларов.

Официальные лица заявили, что попытка использования киллеров означала, что многие планы провалились или были сорваны. Однако в отчете говорится, что официальные лица считают, что продолжающиеся многочисленные попытки совершить убийства означают, что они в конечном итоге увенчаются успехом, что может привести к более широкому и более прямому конфликту с Тегераном.

Британское разведывательное агентство MI5 заявило в прошлом месяце, что Иран хочет похитить или убить лиц, проживающих в Великобритании, которых он считает «врагами режима», и в этом году было раскрыто не менее 10 таких заговоров.

Сообщалось, что угрозы в адрес базирующихся в Великобритании иранских журналистов, сообщающих о продолжающихся протестах против режима Тегерана, спровоцированных смертью Махса Амини.

В статье сказано, что власти Германии тоже считают, что иранский Корпус стражей исламской революции стоит за серией недавних нападений на синагоги. Официальные лица сообщили Washington Post, что приказы об убийствах и похищениях исходили от высших эшелонов иранского правительства.

Помимо этого, утверждается, что многие из заговоров были спланированы, чтобы отомстить за убийство в январе 2020 года командующего иранскими силами Аль-Кудс генерала Касема Сулеймани.

«Курсор» сообщал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.