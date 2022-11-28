Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне

В последние годы Иран усилил угрозы Израилю с помощью БПЛА и тесно сотрудничает с ХАМАС и «Хизбаллой», пытаясь извлечь уроки из прошлых конфликтов.

СМИ, близкие к КСИР, опубликовали список «конфиденциальных» сайтов, которые, по их мнению, могут стать мишенью в будущей войне. В отчете перечислены различные здания и места в Израиле, представляющие явно преднамеренную угрозу еврейскому государству.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В Tasnim News написали, что «в связи с этим сеть Аль-Маядин опубликовала отчет об анализе мишеней Израиля, которые могут стать мишенью в любой войне. В начале этого доклада рассмотрено общее положение сионистского режима на военном уровне и его оснащение».

Затем статья включает список целей в Израиле. Сюда входят Кнессет, канцелярия премьер-министра, министерство обороны и ряд других ведомств. В список «складов» и объектов отчет включает площадку Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и Научный институт Вейцмана в Реховоте, а также Технион — Израильский технологический институт в Хайфе.

Затем в отчете рассматриваются «аэропорты, военные и разведывательные базы». В нем упоминаются «гражданские» аэропорты, такие как международный аэропорт Бен-Гурион и аэропорт Рамон недалеко от Эйлата. Затем перечисляется ряд военных баз. В отчете четко перечислены гражданские районы, учреждения и объекты, которые, по мнению Ирана, имеют важное значение для Израиля с точки зрения гражданских и военных исследований, а также военно-промышленного комплекса.

Похоже, это один из немногих случаев, когда иранские СМИ, близкие к режиму, так открыто публиковали то, что, по их утверждению, является целевым списком целей в Израиле, которые могут стать мишенью в будущей войне.

В последнем конфликте с ХАМАС террористическая группировка заявила, что нацелилась на аэропорт Рамон. Во время этого конфликта операции в аэропорту были ненадолго приостановлены. ХАМАС также, похоже, нацелился на другие объекты с инфраструктурой, используя крупномасштабные ракетные залпы, чтобы попытаться сокрушить систему обороны «Железный купол». «Хизбалла» также угрожала атаковать израильскую инфраструктуру, в том числе угрожала газовым платформам у побережья и промышленным объектам недалеко от Хайфы.

Публикация такого списка, который опубликовали иранские проправительственные СМИ является посланием Израилю. Это также может быть иллюстрацией того, как Тегеран рассматривает конфликт с Израилем как вступающий в стратегическую стадию, на которой он хотел бы снабдить прокси-группы в Ливане и Сирии более современным оружием, таким как БПЛА или высокоточные боеприпасы, которые могут быть нацелены на объекты, которые Иран и Аль-Маядин придумали.

Ранее Курсор писал, что Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР. На прошлой неделе Иран обвинил Израиль в гибели офицера КСИР в Сирии.

Курсор сообщал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Дауд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Наша редакция писала, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу. Командующий иранским режимом Революционной гвардии в провинции Исфахан заявил в воскресенье, что теократическое государство стремится похитить Биньямина Нетаниягу и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.

Напомним, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране. Заявление было сделано на следующий день после того, как семь человек были убиты в юго-западном городе Изех. Государственные СМИ назвали это «террористической атакой».