Иран заявил, что США пора принять «политические решения» в ядерных переговорах

Иран заявил, что Соединенным Штатам пора принять политические решения для решения ключевых остающихся вопросов, в том числе об отмене санкций, на переговорах, направленных на возрождение ядерной сделки Тегерана.
Об этом сообщает timesofisrael.com.
«Остаются важные и ключевые вопросы, требующие конкретных политических решений», — заявил на своей еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.
Его замечания прозвучали в тот день, когда главные переговорщики должны были вернуться в Вену для переговоров после того, как в субботу они отправились домой для консультаций. Обсуждения экспертов продолжились в выходные.
Стремление спасти ядерную сделку 2015 года возобновилось в конце ноября после того, как переговоры были приостановлены в июне, когда Иран избрал ультраконсервативного президента Эбрагима Раиси.
Соглашение 2015 года, подписанное Ираном, США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией, предусматривало ослабление санкций против Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.
Ранее Курсор сообщал, что Иран проводит масштабные военно-морские учения.
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