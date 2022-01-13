Иран заявил о запуске твердотопливной ракеты-спутника в космос

Военизированная Революционная гвардия Ирана на прошлой неделе запустила твердотопливную ракету-носитель в космос.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

В отчете цитируется генерал Амирали Гаджизаде, начальник аэрокосмического подразделения гвардии, который заявил, что испытание прошло успешно. Он сказал, что это первый случай, когда Иран применил твердотопливную ракету, а не жидкотопливную. Он сказал, что Иран будет производить более легкие ракетные двигатели для дальнейших космических проектов.

По словам генерала, носитель спутника был сделан из композитного материала, а не из металла, что, по его словам, было «рентабельно». Гаджизаде обратился к группе священнослужителей в городе Кум, месте семинарий в Иране. Он сказал, что Иран решительно преследует свои цели в аэрокосмической и спутниковой индустрии.

Однако производство композитов, как правило, дороже, чем их металлических эквивалентов. Композиты также делают ракету легче, поэтому она может вывести на орбиту более тяжелый спутник или полезную нагрузку. Государственное телевидение не показало никаких кадров запуска.

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