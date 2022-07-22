Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды»

«Американцы должны взять на себя некоторые обязательства. Мы не хотим соглашения любой ценой», — говорит Хоссейн Амир-Абдоллахян, министр иностранных дел Ирана.

Иран добивается от США экономических гарантий для возобновления давно остановленной ядерной сделки 2015 года, чтобы «не быть ужаленным дважды» одним и тем же способом, заявил министр иностранных дел этой страны.

Соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), давало Ирану облегчение санкций в обмен на ограничения его атомной программы, чтобы гарантировать, что он не сможет разработать ядерное оружие — то, к чему он всегда отрицал свое стремление.

Но односторонний выход США из соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе и повторное введение жестких экономических санкций побудили Иран начать отступать от своих собственных обязательств.

«Мы не хотим быть дважды ужаленными в одно и то же место. Чтобы в полной мере воспользоваться экономическими преимуществами JCPOA, американцы должны принять некоторые обязательства и гарантии», — сказал Хоссейн Амир-Абдоллахиан в интервью государственному телевидению в четверг вечером.

«Сейчас мы находимся на том этапе, когда перед нами готовый текст; мы согласны со всеми сторонами по 95% его содержания», — сказал он. «Мы серьезно настроены на достижение хорошего, сильного и прочного соглашения, но мы не хотим соглашения любой ценой».

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.