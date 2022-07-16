США: Россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников

В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Делегация россии* два раза за последний месяц посещала Иран для того, чтобы осматривать боевые беспилотники. Напомним, что, как уже не раз сообщалось, россияне хотят купить у Ирана боевые БПЛА, чтобы воевать с украинцами.

Об этом рассказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Спутниковые снимки, которые ранее были переданы американским СМИ, показывали, что россияне посещали аэропорт Кашан к югу от Тегерана. Так, в США сообщали, что Иран уже готовится передать россии БПЛА Shahed-191 и Shahed-129. Они могут нести высокоточные ракеты.

Как рассказал Салливан, россиянам уже провели демонстрацию беспилотников. Первый раз делегация из рф посещала Иран еще в июне.

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