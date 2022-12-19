Иранские режиссеры тайно делают вторую версию своих фильмов, где нет хиджабов

На фоне продолжающихся с сентября протестов в Иране режиссеры начинают понемногу отходить от установленных правил.

Об этом сообщает Yahoo.

Это связано с тем, что, по мнению многих деятелей иранской независимой киноиндустрии, на сей раз протесты смогут серьезно улучшить политическую ситуацию в их стране.

«Я слышала, что каждый, кто снимает фильм, делает две копии – одну без хиджаба, а другую с хиджабом, потому что они настолько верят в революцию, что думают, что когда их фильм будет готов после пост-продакшна, понадобится эта версия без хиджаба», ‒ рассказала иранский режиссер Хана Махмалбаф, живущая в Лондоне.

Это подтверждают коллеги Ханы, в частности, Кавех Фарнам из Иранской Ассоциации Независимого Кино, который дополняет, что это делается под огромным риском, ведь местное министерство культуры строго контролирует производство фильмов.

«Курсор» сообщал, что знаменитости и правозащитники призывают Иран освободить актрису, которая поддержала протесты.