Знаменитости и правозащитники призывают Иран освободить актрису, которая поддержала протесты

Знаменитости и правозащитные организации призвали Иран освободить актрису Таране Алидусти ‒ один из самых известных деятелей, арестованных в ходе подавления Тегераном протестов.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

38-летнюю Алидусти арестовали в субботу после ряда сообщений в социальных сетях в поддержку протестного движения, включая снятие с нее хиджаба и осуждение казни протестующих.

Других иранских актеров и видных деятелей, в том числе футболистов, задержали в связи с протестами, но Алидусти имеет значительную международную известность. Она снялась в отмеченных наградами фильмах режиссера Асгара Фархади, в том числе в оскароносном фильме 2016 года «Коммивояжер». В этом году она появилась на Каннском кинофестивале, чтобы продвигать фильм «Братья Лейлы», в котором она снялась.

«Храбрую иранскую актрису арестовали», — написал в соцсетях коллега-актер Гольшифтех Фарахани.

Сейчас Фарахани живет в изгнании после конфликта с властями. В ее посте была фотография ее и Алидусти с персидским хэштегом «освободить Таране Алидусти».

Кэмерон Бэйли, глава Международного кинофестиваля в Торонто, написала в соцсетях, что «Таране Алидусти — одна из самых талантливых и известных актрис Ирана…Я надеюсь, что она скоро сможет продолжать представлять силу иранского кино».

Известная британская актриса иранского происхождения Назанин Бониади также обратилась к пользователям социальных сетей в поддержку Алидусти, заявив, что ее арестовали за «публикацию своей фотографии без обязательного хиджаба в знак солидарности с протестующими».

Базирующийся в Нью-Йорке Центр по правам человека в Иране заявил, что «женщин арестовывают и заключают в тюрьму в Иране за отказ носить принудительные хиджабы, в том числе известную актрису Таране Алидусти. Сила женских голосов наводит ужас на правителей Исламской Республики».

Последний пост Алидоости в социальных сетях был сделан 8 декабря, в тот же день, когда 23-летний Мохсен Шекари стал первым человеком, казненным властями в связи с протестами.

«Ваше молчание означает поддержку угнетателя и угнетателя», — сказано в публикации.

«Курсор» сообщал, что племянник Хаменеи поддержал протесты с целью свержения режима в Иране.