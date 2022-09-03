Искусственный интеллект принес в казну Франции 10 млн евро

Франция планирует развернуть программное обеспечение по всей стране, что, по их ожиданиям, может принести еще около 40 млн евро налогов.

Google вместе с компанией Capgemini разработали программное обеспечение, которое помогло вычислить в нескольких регионах Франции незадекларированные частные бассейны, тем самым пополнив казну государства в 10 миллионов евро.

Об этом сообщает издание The guardian.

Искусственному интеллекту «скормили» спутниковые снимки, с помощью которых он нашел налогооблагаемые частные объекты. Больше всего бассейнов было обнаружено в департаментах Буш-дю-Рон и Вар на побережье Средиземного моря и в департаменте Ардеш.

Дело в том, что правительство Франции обязывает декларировать бассейны, потому что они повышают стоимость недвижимости. В среднем бассейн площадью 30 кв. м облагается налогом в размере 200 евро в год. Но тысячи людей решили этого не делать и утаить наличие сооружений на своей территории.

Власти Франции хотят использовать программное обеспечение по всей стране, и, по их мнению, такое решение пополнит государственную казну еще на 40 миллионов евро. ИИ хотят настроить на поиск не только частных бассейнов, но и других налогооблагаемых объектов, например, пристроек или беседок.

Однако ИИ работает не на все 100%, авторы проекта говорят, что ему трудно обнаружить бассейн, который находится в тени, или тот, что закрыт.

«Курсор» писал ранее, что Израиль планирует потратить 2 млрд шекелей на развитие искусственного интеллекта.