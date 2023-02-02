Исламская организация покупает британскую синагогу, которую назвала «местом поклонения неверующим»

Исламская организация, которая покупает имущество объединенной синагоги Уэмбли, принесла извинения за листовку по сбору средств, в которой синагога описывалась как «место поклонения неверующих».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Инициатива по сбору средств от Dawat-e-Islami, международной организации мусульман-суннитов, базирующейся в Пакистане, вызвала возмущение в социальных сетях, в том числе в группе «Друзья Уэмбли Шул» в Facebook, из-за оскорбительного описания синагоги. Dawat-e-Islami извинился перед синагогой в среду в электронном письме председателю синагоги Уэмбли Чарльзу Витезу.

Объединенная синагога Уэмбли провела в декабре прощальное мероприятие, на котором присутствовал главный раввин Эфраим Мирвис, посвященное закрытию нынешней синагоги спустя 60 лет. Конгрегация выставила недвижимость на продажу и переезжает в меньшее помещение из-за сокращения численности, поскольку еврейская община Лондона сегодня в основном проживает в других районах.

«В формулировке листовки говорится, что здание является «бывшим местом отправления культа неверующих», что относится к неверующим ислама, то есть любой другой религии. Формулировка никогда не предназначалась для оскорбления. Мы немедленно удалили этот текст из кампании и приносим глубочайшие извинения за любое оскорбление, которое он мог вызвать… Мы не будем распространять старые листовки и будем использовать только измененный материал», – было сказано в электронном письме.

Согласно отчету, продажа бывшей синагоги площадью мусульманской группе, действующей в Великобритании с 1995 года, почти завершена. Главный операционный директор Объединенной синагоги Дэвид Коллинз сообщил, что сделка была заключена с использованием «надежных процедур должной осмотрительности».

«Покупатель был выбран после полного маркетингового анализа продажи. Все серьезные заявки на недвижимость поступили от других религиозных групп, и после должной осмотрительности был выбран тот, кто предложил самую высокую цену, как и ожидала Комиссия по благотворительности», — сказал он.

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