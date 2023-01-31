Экстремист «отложил» сжигание свитка Торы у посольства Израиля в Швеции

Мужчина получил одобрение шведских властей на демонстрацию, которая проводится после недавнего сожжения крайне правым политиком Корана возле датской мечети.

Мужчина-мусульманин отложил акцию протеста, которая предполагала сожжение свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме.

Об этом информирует The Times of Israel.

Отмечается, что мужчина, которого в СМИ называют «34-летним египетским писателем», проживающим в Швеции, получил одобрение шведских властей на акцию протеста, которая должна была произойти после недавнего сожжения ультраправым политиком Корана возле мечети в Дании.

Мужчина сообщил, что «пытается разжечь дебаты и разоблачить двойные стандарты в отношении к мусульманам и евреям в Швеции». По его мнению, провокационная акция протеста у посольства Израиля прольет дополнительный свет на израильско-палестинский конфликт.

«Моя акция не направлена против шведского еврейского меньшинства. Я стою у посольства Израиля, потому что хочу напомнить об убийстве Израилем палестинских детей», — сказал он.

При этом мужчина добавил, что лишь отложил свой план.

«Я все равно буду выполнять свои действия, это важно для меня. На следующей неделе я подам новую заявку», — сказал он.

Как сообщал Курсор, датский политик Расмус Палудан, чья крайне правая партия «Жесткая линия» не входит в правительство, 21 января сжег Коран в ответ на намеки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на то, что его страна может заблокировать попытку Швеции вступить в НАТО. Сожжение вызвало возмущение в Турции и во всем исламском мире. В понедельник Госдепартамент США предупредил граждан США, проживающих в Турции, избегать церквей и синагог, поскольку они могут стать мишенью для ответных террористических атак.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман на прошлой неделе написал в Твиттере, что его посольство сотрудничало со шведскими властями, чтобы успешно предотвратить сожжение Торы. После раввин, участвующий в межконфессиональной работе в Швеции, сказал, что благодарит мусульманских лидеров за то, что они отговорили организатора протеста.

«Сожжение свитка Торы удалось предотвратить благодаря лидерам мусульманской общины Швеции», — сказал раввин Моше Давид Ха-Коэн, бывший раввин еврейской общины в Мальмё на юге Швеции.

И еврейское, и мусульманское духовенство высказались против осквернения священных текстов в качестве формы протеста после сожжения Корана.

Ранее Курсор писал, что у посольства рф в Дании сожгли Коран.