Исследование неизвестного: NASA организовало команду «ловцов НЛО»

В NASA сообщили, что собрали группу из 16 экспертов для расследования сообщений о непознанных воздушных явлениях, которые до сих пор называют НЛО. Уже совсем скоро эксперты приступят к девятимесячному независимому исследованию.

Об этом сообщает Futurism.

Среди собранных экспертов – астронавт в отставке Скотт Келли, проведший на орбите 520 дней во время четырех отдельных миссий, а также научный журналист, биолог-океанолог, генеральный директор компании по космическим технологиям и руководитель Федерального управления гражданской авиации США.

Это делает NASA на шаг ближе к выполнению своего обещания – изучить публичные случаи необъяснимых наблюдений НЛО, включая таинственные встречи, совершенные пилотами ВМС США.

«Исследование неизвестного в космосе и атмосфере лежит в основе того, кем мы являемся в NASA. Понимание данных, которые мы имеем о непознанных воздушных явлениях, имеет решающее значение для того, чтобы помочь нам сделать научные выводы о том, что происходит в нашем небе,»

– сказал в заявлении Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научных миссий NASA.

Перед созданной командой стоит гигантская задача, учитывая огромное количество имеющихся данных. Эксперты определят, как данные, собранные гражданскими правительственными учреждениями, коммерческие данные и данные из других источников могут быть проанализированы, чтобы пролить свет на эти события.

«Курсор» писал ранее, что британский миллионер собирается охотиться на НЛО с помощью военного радара.