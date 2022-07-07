Британский миллионер собирается охотиться на НЛО с помощью военного радара

Ранее, радар AMES Type 84, эксплуатировался с 1962 по 1994 год, и использовался для того, чтобы отслеживать приближающиеся ядерные ракеты.

Британский миллионер Уильям Сачити, которого пользователи сети часто сравнивают с Илоном Маском, собирается при помощи военного радара искать пришельцев. Отметим, что Сачити наиболее известен по производству автономных автомобилей Kar-go.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Ранее эта станция принадлежала Королевским ВВС. Она расположена в английском Норвиче. Радар AMES Type 84 использовался военным с 1962 по 1994 год для отслеживания ядерных ракет.

Издание пишет, что миллионер устроил опрос в социальной сети Reddit, чтобы выяснить, для чего именно надо использовать радар. Именно пользователи решили, что с его помощью можно искать НЛО. Правда, пройдет более двух лет, прежде чем систему удастся запустить.

«Мое дорогое хобби — это поиск НЛО. И если мир хочет, чтобы я этим занялся, то кто я такой, чтобы возражать», — пошутил Сачити.

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