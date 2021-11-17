Исследователи из США рассказали о втором человеке в мире, самостоятельно поборовшем ВИЧ

Специалисты из Массачусетского университета сообщили, что жительница США по имени Эсперанса смогла полностью вылечиться от ВИЧ без использования противовирусных препаратов и без процедуры трансплантации костного мозга.

Авторы исследования сообщают, что иммунная система женщины непонятным пока специалистам образом полностью справилась с ВИЧ-инфекцией.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Специалисты из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, а также других научных учреждений на протяжении многих лет следят за группой больных ВИЧ пациентов, чья иммунная система полностью контролирует инфекцию без терапии антиретровирусными препаратами.

Однако большинство ВИЧ-пациентов в мире нуждаются в приеме данных препаратов, чтобы предотвратить размножение вируса в организме в среде клеток иммунной системы.

При том, что такая терапия позволяет существенно снизить вирусную нагрузку, инфекция остается в организме и после прекращения приема препаратов, болезнь вновь начинает прогрессировать.

Ученые не смогли обнаружить следов вируса в организме женщины по результатам анализов более чем 1 млрд клеток крови.

Случаи, когда организму удавалось полностью побороть ВИЧ, фиксировались только после трансплантации костного мозга, когда искусственная иммунная система начинала противостоять инфекции и полностью уничтожала ее.

Двое пациентов справились с ВИЧ, когда им был трансплантирован костный мозг от людей с редкой генетической мутацией, предоставляющей частичную защиту от ВИЧ-инфекции.

«Эти два случая действительно говорят о том, что наши усилия по поиску лекарства от ВИЧ-инфекции не являются недостижимыми. Если мы узнаем, как работает естественный иммунитет к вирусу, мы сможем его воспроизвести», – подчеркнул автор исследования Сюй Юй.

Курсор уже сообщал, что японские ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ.

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