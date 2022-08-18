Исследователи намерены «воскресить» крупного сумчатого хищника

Ученые из Австралии и США хотят вернуть к жизни сумчатого хищника, последний представитель которого скончался в 1936 году.

Группа международных генетиков решилась на проект, направленный на возрожденные популяции сумчатого волка или тилацина, который обитал когда-то в Австралии и на соседних островах.

Об этом сообщает BBC.

Известно, что последний представитель этого хищника скончался в 1936 году в зоопарке. Тилацин ранее был самым крупным хищников Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании, но потом деятельность человека привела к сокращению его численности. Внешне сумчатый волк был похож на собаку, его длина составляла приблизительно 1,3 метра, не считая полуметрового хвоста. А на спине у хищника были черные полосы, из-за этого его часто называют еще тасманским тигром.

Ученые считают, что популяцию вымершего млекопитающего можно возродить с помощью стволовых клеток и технологии редактирования генов. Но некоторые исследователи настроены скептически к реализации проекта.

Профессор Эндрю Паск считает, что через 10 лет на Земле вполне вероятно может снова появиться первый живой детеныш тилацина.

«Курсор» писал ранее, что американская компания Colossal Biosciences намерена сделать невероятный прорыв в истории и «оживить» шерстистых мамонтов. Ученые хотят это сделать, скрестив ДНК этого вида с азиатскими слонами, которые являются их ближайшими потомками.