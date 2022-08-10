Ученые намерены вернуть к жизни шерстистых мамонтов

Американские ученые решили вернуть на Землю шерстистых мамонтов, которые населяли ее около 250 тысяч лет назад и жили в Европе, Азии и Северной Америке.

Хорошие новости для любителей живой природы — вскоре люди своими глазами смогут увидеть настоящих мамонтов! Американская компания Colossal Biosciences намерена сделать невероятный прорыв в истории и «оживить» шерстистых мамонтов. Ученые хотят это сделать, скрестив ДНК этого вида с азиатскими слонами, которые являются их ближайшими потомками.

Об этом сообщает Independent.

В этом году проект привлек 75 млн долларов инвестиций и если планы компания увенчаются успехом, то на планете через 6 лет уже снова появится шерстистый мамонт или его максимально приближенная копия.

Исследователи подчеркивают, что этот вид исчез в большей степени из-за ледникового периода, который сократил их среду обитания, а также из-за людей, охотившихся на животных.

Если на Землю вернут шерстистых мамонтов, то возникает вопрос, может ли он стать частью мясной продукции в мире.

В компании о такой перспективе не говорят, но представители сосредоточилась на экологических преимуществах и отметили, что такие животные могут принести пользу. В частности, для почвы, поскольку распространяют семена и микробы, когда путешествуют на десятки километров. А чем здоровее будет почва, тем больше будет пастбищ и больше углерода уйдет в атмосферу.

Но не все согласны с тем, что план по «оживлению» моментов удачный, поскольку такой шаг может привести к изменениям на планете и возникнет вопрос, а стоил ли вмешиваться в климатическую систему Земли.

«Курсор» писал ранее, что в Китае смогли расшифровать ДНК человека, жившего 14 тысяч лет назад.