Исследователи назвали единственный язык, который усложняется с каждым годом

В науке господствует точка зрения, что все лингвистические системы сейчас движутся в сторону упрощения. Люди стараются и говорить, и писать так, как им удобнее. И языки, хоть и медленно, но подстраиваются под существующую реальность.

До сих пор филологи были уверены, что эта тенденция касается всех языков. Однако в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Open Mind, ученые опровергли это утверждение.

Международная группа исследователей сравнила визуальную сложность иероглифов на пяти исторических этапах — от 1600 года до наших дней. Изначально это были пиктограммы, похожие на древнеегипетские письмена, затем наборы штрихов, которые затем трансформировались в современные иероглифы.

Но оказалось, что дальше все становится сложнее. И даже ввод упрощенной системы письма в 1956 году не изменил ситуацию.

«Вопреки распространенному мнению, мы обнаруживаем, что современные китайские иероглифы выше по визуальной сложности, чем их самые ранние известные аналоги», — сказано в исследовании.

Ученые предполагают, что в какой-то момент китайская письменность дошла до этапа, когда дальше уже упрощать некуда. Более того, попытки приведут к тому, что даже сами китайцы не смогут правильно различать иероглифы.

К тому же сейчас нужно добавлять все больше контрастирующих деталей, чтобы различать похожие знаки. А так как любой язык обрастает новыми понятиями, скорее всего, со временем китайский станет еще сложнее.

«Курсор» писал ранее, что экспертам удалось расшифровать утерянный ханаанский язык, фрагменты которого содержались на двух глиняных табличках 4000-летней давности.