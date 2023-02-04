Ученые расшифровали утерянный язык, связанный с ивритом – исследование

Экспертам удалось расшифровать утерянный ханаанский язык, фрагменты которого содержались на двух глиняных табличках 4000-летней давности.

Об этом сообщает Cairn.

Таблички нашли в Ираке в 1980-х годах, после чего одна оказалась в частной коллекции в Англии, а другая — в коллекции клинописи Джонатана и Жанетт Розен в США. Непонятно, как таблички оказались в западных странах, но, вероятно, они были найдены во время ирано-иракской войны с 1980 по 1988 год.

На обеих табличках записаны фразы на неизвестном языке амореев, древнего северо-западного семитоязычного народа из Леванта, который также занимал значительную часть южной Месопотамии. Фразы написаны курсивной старовавилонской клинописью, наряду с переводами на старовавилонский диалект аккадского языка (который сам был расшифрован в середине XIX века), что позволило ученым впервые прочитать неизвестный язык.

По сути, таблички похожи на Розеттский камень, стелу с тремя версиями указа, изданного в Мемфисе, Египет, во времена династии Птолемеев. Верхний и средний тексты Розеттского камня написаны на древнеегипетском языке с использованием иероглифического и демотического письма соответственно, а нижний — на древнегреческом, что делает Розеттский камень ключом к расшифровке египетских письменностей.

Исследователи Манфред Креберник и Эндрю Р. Джордж анализируют таблички с 2016 года. Изучив грамматику и словарный запас, они пришли к выводу, что потерянный язык является частью западно-семитской семьи языков, в которую входят иврит и арамейский.

«Необычность содержания двух табличек может указывать на то, что они происходят из одного и того же скриптория. Они достаточно похожи по почерку, чтобы предположить, что они могут быть даже работой одного и того же отдельного писца», — говорят исследователи.

Содержание Текста 1 описывает имена божеств, звезд и созвездий, продуктов питания и одежды. Текст 2 целиком посвящен двуязычным фразам, взятым из социального общения. Наличие alkam ana ṣērī – ya «иди сюда ко мне» в конце Текста 1 и alkam «иди сюда» в начале Текста 2 предполагает, что последний документ является продолжением, и еще больше усиливает аргумент, что таблички– дело рук одного и того же человека.

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