Исследователи расшифровали секретный код 500-летней давности

Письмо все эти столетия находилось забытым в одной из библиотек города Нанси (Франция).

Французские ученые смогли расшифровать секретный код 500-летней давности, который раскрыл подробности слухов о заговоре французов убить императора Священной Римской империи и короля Испании Карла V.

Об этом пишет Phys.

Карл V (1500 -1558 гг.) был одним из самых могущественных правителей 16 века. Он управлял более 40 лет огромной империей, которая занимала большую часть территории Западной Европы и Америки.

Ученые потратили полгода на расшифровку письма, которое в 1547 году император написал своему послу во Франции. В этот исторический период, в первой половине 16 века, между Испанией и Францией, которой в то время правил король Франциск I, существовала постоянная напряженность, сопровождавшаяся чередой войн.

Письмо, которое император Карл V написал своему послу все эти столетия находилось забытым в одной из библиотек города Нанси (Франция). Криптограф Сесиль Пьеро из Исследовательского института LORIA впервые узнала о существовании этого письма только в 2019 году. И только несколько лет поисков привели ее к данному документу.

По словам Пьеро, написанное императором в письме было одновременно загадочным и совершенно непонятным, так как Карл V использовал секретные символы. Шесть месяцев кропотливой работы позволили выделить целых 120 загадочных символов, которые встречаются в письме.

«В письме зашифрованными были целые слова, император заменял некоторые буквы загадочными знаками, скорее всего вдохновившись арабским языком. Также были символы, которые абсолютно ничего не значили и все в совокупности говорит о том, что таким образом император хотел скрыть настоящий смысл переписки», — говорит Пьеро.

Прорыв в расшифровке письма произошел после того, как ученым удалось расшифровать одну фразу целиком и таким образом они смогли взломать секретный код императора. Также ученым помогло в расшифровке другое письмо, которое посол во Франции направил обратно императору. В этом сообщении ученые обнаружили ключ к раскрытию кода.

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