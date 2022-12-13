Исследователи рассказали о существовании «адской планеты»

Эта планета тяжелее нашей Земли в 8 раз и в 2 раза больше по диаметру.

Ученые рассказали про экзопланету, которая расположена в 41 световом году от нашей Земли. Ее назвали 55 Cancri e (или Янсен) и она покрыта раскаленной магмой.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Условия на этой планете настолько ужасающие для любого живого организма, что невозможно представить себе худшее место во Вселенной. Янсен расположена на небольшом расстоянии от звезды, вокруг которой вращается, поэтому там очень высокая температура на поверхности. Ученые говорят, что там нет ни островка суши, вместо этого все покрыто раскаленной магмой.

Планета тяжелее нашей Земли в 8 раз и в 2 раза больше по диаметру. Она относится к классу супер-земли. Температура на поверхности почти +2000 градусов. Вращается экзопланета вокруг известной астрономам звезды Коперник. Орбита вокруг звезды настолько маленькая, что по нашим меркам год здесь длится всего 17,5 часов.

Звездная система Коперника состоит из 5 экзопланет: Янсенн, Галлилей, Браге, Хэрриот, Липперхей. И только на «адской планете» самая высокая температура. Ученые говорят, что когда обнаружили это небесное тело, сначала сомневались, что это планета. Дело в том, что орбита настолько мала, что 55 Cancri e почти занимает родную звезду.

Американские астрономы провели исследование, чтобы понять, всегда ли эти два объекта были так близко расположены по отношению друг к другу. Это поможет больше узнать о формировании планет и их орбитах.

Оказалось, что у Янсенна была поначалу другая орбита, она находилась на много дальше от Коперника. На смену орбите повлияло гравитационное тяготение, исходящее от экватора звезды. Оно в буквальном смысле слова привлекло экзопланету к себе.

«Курсор» писал ранее, что астрономы регулярно открывают и исследуют новые экзопланеты. Небесное тело, которое было названо HD-114082b, привлекло особое внимание ученых из-за того, что оно имеет свойства, не соответствующие моделям формирования планет-гигантов.