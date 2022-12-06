Ученые нашли планету, которая в два раза плотнее нашей Земли

Астрономы регулярно открывают и исследуют новые экзопланеты. Небесное тело, которое было названо HD-114082b, привлекло особое внимание ученых из-за того, что оно имеет свойства, не соответствующие моделям формирования планет-гигантов.

Об этом пишет ScienceAlert.

Специалисты отметили, что новая планета по размерам напоминает Юпитер, но как для своего возраста, а ей около 15 млн лет, она довольно тяжелая. HD-114082b вращается вокруг родительской звезды на расстоянии в 300 световых лет от нас, и если ученым удастся понять, как она сформировалась, то эти знания позволят понять, как в целом формируются небесные тела, ведь этот процесс продолжают изучать исследователи.

Немецкие ученые отметили, что новая планета в 8 раз тяжелее нашей Земли. Это значит, что ее плотность в 10 раз больше, чем у Юпитера и 2 раза больше, чем у нашей.

Размер и масса этой планеты указывают на то, что она с очень малой долей вероятности могла бы быть очень большой каменистой планетой, но все-таки стала газовым гигантом. Но процесс формирования HD-114082b для ученых остается загадкой.

«Курсор» писал ранее, что кандидат наук и кандидат в астрономы Роб Кавана разработал математические модели, чтобы лучше понять взаимодействие между экзопланетами и звездными ветрами и определить особенности экзопланет.

Еще мы писали, что новооткрытый инопланетный мир похож по массе на Юпитер, но намного горячее, чем самая большая планета Солнечной системы.