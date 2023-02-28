Исследователи считают, что нашли «слабое место» гриппа

Каждый год сезон гриппа представляет собой проблему для больниц и людей.

Несмотря на вакцинацию от гриппа многие пожилые люди и особенно пациенты с проблемами со здоровьем подвергаются повышенному риску стать жертвой тяжелого приступа заболевания. Что особенно коварно в вирусах гриппа, так это их способность быстро мутировать. Это делает их все более устойчивыми к лекарствам.

Об этом пишет Technology Networks.

По этой причине существует острая потребность в новых активных ингредиентах, чтобы иметь возможность продолжать обеспечивать эффективное лечение болезни в будущем. Исследователи из Университета Мюнстера сделали важный шаг в этом направлении, о чем говорится в их новом исследовании.

Команда смогла предоставить доказательства 59 специфических модификаций полимеразы вируса гриппа А. Другими словами — ученые обнаружили модификации решающего фермента, ответственного за производство копий генома вируса. Особенность модификаций, описанных в исследовании, заключается в том, что они передаются белками в клетках-хозяевах и, в отличие от вирусных белков, не могут быстро мутировать. Это многообещающее открытие позволяет больше продвинуться к получению и производству новых лекарств.

Ученые говорят, что лекарства, направленные против этих ферментов, будут устойчивы к мутациям вирусов гриппа, таким образом демонстрируя большой потенциал для будущих методов лечения.

«Курсор» писал ранее, что в государственной больнице «Ассута» в Ашдоде 8-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за осложнений после гриппа.