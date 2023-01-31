Осложнения после гриппа: в Ашдоде срочно госпитализировали 8-летнюю девочку

В государственной больнице Асута в Ашдоде 8-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за осложнений после гриппа.

По ее прибытии и в связи с продолжающимся ухудшением ее состояния врачи начали проводить реанимационные мероприятия, пока ее состояние не стабилизировалось. Позже выяснилось, что она страдает гриппом типа А. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, она находится на седации и искусственной вентиляции легких.

Доктор Ноа Розенфельд, заведующая педиатрическим отделением интенсивной терапии, обратилась к общественности с сообщением: «В любом возрасте важно пройти вакцинацию как можно раньше. Это опасная реальность, которая может поставить под угрозу нашу жизнь. К сожалению, мы видим результаты того, что мы отказываемся делать прививки. Идите делайте прививку».

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Кроме того, врач назвала самые опасные симптомы гриппа у детей: когда срочно нужен врач.