Исследователи создали гель, который поможет в лечении рака

Исследователи со всего мира ищут все новые способы, с помощью которых можно вылечить онкологические заболевание. Недавно группа индийских и американских экспертов создала белковый гель с атомами радиоактивного йода-131. Предполагается, что с его помощью можно бороться с раком поджелудочной железы.

Об этом сообщает Nature.

Свои исследование ученые провели на лабораторных грызунах и в 80% животных исчезла после его применения раковая опухоль.

Отмечается, что новый метод сочетает в себе элементы химио- и радиотерапии, но он не так опасен для здоровых тканей. Гель вводили прямо в опухоль. Ее разрушило бета-излучение, возникшее после распада ядер нестабильного йода-131. Оно проникало не так глубоко, как гамма-лучи, поэтому медикам удалось добиться точечного эффекта. После процедуры гель легко вышел из организма.

Соавтор исследования Ашутош Чилкоти подчеркнул, что это самый перспективный вид терапии рака, который им удалось создать за два десятка лет. Новая разработка дает надежду на выживание для пациентов с раком поджелудочной железы на поздней стадии. И эксперты намерены довести ее до клинического использования.

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