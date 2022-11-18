В Париже могут запретить пользоваться электроскутерами

В 2021 году в авариях на скутерах в стране погибли 24 человека.

Электроскутеры стали крайне популярным видом транспорта в XXI веке, потому что это удобно, доступно и быстро. Однако городские власти Парижа рассматривают вопрос о запрете их использования.

Об этом сообщает Reuters.

Французская столица одной из самых первых из числа европейских городов стала охвачена такой мобильностью, около 15 тысяч скутеров предоставляют по городу три компании — Lime, Dott и Tier. Но все три фирмы могут не получить в ближайшее время продление своих лицензий, срок действия которых истекает в феврале следующего года. Соответствующее решение может быть принято в ближайшие недели и оно, в первую очередь, касается сохранения безопасности.

Но еще одним важным проблемным моментом является совместное использование общественных пространств. Дело в том, что в городе участились аварии с участием электроскутеров. В 2021 году в таких ДТП в стране погибли 24 человека.

В последние годы разрабатываются все более строгие правила безопасности, например, путем ограничения использования самокатов только взрослыми и запрета на перевозку другого человека на борту. Также была введена обязанность носить шлем. Однако, судя по всему, этого недостаточно.

«Курсор» писал ранее, что для владельцев самокатов и электровелосипедов в Израиле введут новое правило.