Исследователи выяснили, когда впервые возник вирус оспы

Исследование помогло не только восстановить историю оспы, но и лучше понять механизмы эволюции вирусов.

Итальянские ученые в ходе исследования выяснили, когда человечество впервые встретилось с оспой — инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом Variola.

Об этом сообщает phys.

Исследование показало, что вирус начал циркулировать среди людей на 2000 лет раньше, чем считалось. Предыдущие анализы выявили генетические следы вируса оспы в останках XVII века. Затем оспу нашли у викингов, живших тысячу лет назад. Авторы новой научной работы предположили, что оспа существовала еще задолго до эпохи викингов.

Так, на некоторых древнеегипетских мумиях сохранились подозрительные рубцы, напоминающие последствия этого заболевания. Такие отметины есть, в частности, на теле фараона Рамзеса V, умершего в 1157 году до н.э. Но их все же нельзя считать неопровержимыми доказательствами перенесенной оспы. Чтобы проследить эволюцию вируса, ученые сравнили геномы исторических и современных штаммов оспы.

Результаты показали, что все они произошли от одного общего предка, который появился 3800 лет назад. Следовательно, жители Древнего Египта вполне могли страдать от эпидемий оспы.

«Это подтверждает историческую гипотезу о том, что оспа существовала в древних обществах», – отметил ведущий автор исследования доктор Диего Форни.

Исследование помогло не только восстановить историю оспы, но также лучше понять механизмы эволюции вирусов. Эти данные важны для анализа и прогнозов будущих пандемий.

«Курсор» писал ранее, что в последние годы вспышки различных заболеваний стали происходить намного чаще, поэтому исследователи придумывают различные способы, чтобы остановить их распространение. Ученые из Испании разработали губную помаду, которая способна защитить от бактерий и вирусов, например, COVID-19, а также гриппа и лихорадки Эбола.