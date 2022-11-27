Историки рассказали, как религия Англии связана с разводом короля

В Англии, а затем и в Великобритании установилась своя уникальная форма христианства, отличная от католицизма.

История появления государственной религии в Великобритании восходит к древним любовным историям королевской семьи.

Протестантство в Англии появилось благодаря королю Генрих VIII, сообщает Музей фактов.

Анна Болейн стала второй супругой английского короля Генриха VIII, но жениться на ней было нелегко. Ведь королю нужно было развестись со своей первой женой — Екатериной Арагонской, а папа римский этого не позволил.

Однако король твердо шел к своей цели и принял решение обойтись без разрешения понтифика. Для этого Генрих предложил для утверждения парламента Акт об ограничении апелляций. Суть этого документа — запрет любых обращений к папе римскому. А кроме того, Акт провозгласил Английское королевство империей, наделив императора абсолютной властью.

Поскольку «схема» оказалась рабочая, то спустя год Генрих VIII ввел еще один акт, который сделал короля-императора высшим церковным органом — главой Церкви Англии. Именно этот документ по сути отделил Англию от католицизма.

Спустя некоторое время в Англии, а затем и в Великобритании установилась своя форма христианства. Она имела как католические, так и реформационно-протестантские черты.

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