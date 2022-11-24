В Лондоне под Вестминстерским дворцом обнаружена уникальная стена

Во время исследовательских работ в историческом здании Парламента специалисты обнаружили интересную находку, которую передали на изучение ученым.

Под Вестминстерским дворцом, в котором заседает Парламент Великобритании, обнаружили остатки 700-летней каменной стены.

Ее случайно обнаружили при строительных работах по восстановлению здания, сообщает Daily Mail.

Эксперты заявили, что именно эта стена являлась в средние века ограничительной для реки Темзы, которая протекала под дворцом.

Исследовательские работы длились в течение лета и осени, для оценки состояния почвы были обследованы скважины глубиной до 70 метров, а также около 160 сооружений. Именно при таких работах ученые и обнаружили интересную находку.

Стена возрастом около 700-лет из плотного серого известняка была построена во времена короля Эдуарда I или его сына Эдуард II. Из этого материала строили Вестминстерское аббатства и даже Тауэр. Дата на стене указывает на начало 1300-х годов.

Стена была построена для сдерживания русла Темзы. Нечто подобное, но из деревянных материалов уже было обнаружено в 2015 году.

Часть обнаруженного материала изъяли для проеведения анализов, а место запечатали. Археологи были готовы увидеть нечно в этом роде и даже ожидали подобную находку, заявил участник работ Роланд Тилльер.

В основном для исследования исторических зданий применяют глубокие скважины. Только в этом году было изучено более 2089 помещений. Предполагается, что в последующие годы археологи еще обнаружат много важных открытий, поскольку восстановление дворца будет длиться от 17 до 70 лет в зависимости от выбранного депутатами плана.

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