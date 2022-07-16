Из-за пандемии 25 млн детей не сделали плановые прививки

В ООН отмечают, что для предотвращения вспышек многих заболеваний более 90% детей должны были получить плановые прививки.

Пандемия коронавирусной инфекции, которая всколыхнула весь мир, нарушила систему здравоохранения и в прошлом году около 25 млн детей не получили плановые прививки.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Известно, что дети не были вакцинированы от заболеваний, представляющих опасность для жизни. Это на два миллиона больше детей, чем в 2020 году, когда COVID-19 вызвал карантин по всему миру, и на шесть миллионов больше, чем до пандемии в 2019 году, согласно новым данным.

В ЮНИСЕФ отметили, что это падение охвата вакцинацией детей стало самым стойкий за последнее поколение. В результате спада показатели охвата вернулись к невиданным с начала 2000-х годов уровням.

Агентство заявило, что сосредоточение внимания на кампаниях по иммунизации против COVID-19 в 2021 году, а также экономический спад и нагрузка на системы здравоохранения помешали скорейшему восстановлению после плановых вакцинаций.

Данные показали, что количество детей с нулевой дозой, не получавших прививок, выросло на 37% в период с 2019 по 2021 год, с 13 до 18 миллионов детей, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Данные показали, что в 2021 году 24,7 миллиона детей не получили первую дозу вакцины против кори, а еще 14,7 миллиона не получили вторую необходимую дозу. Охват составил 81% и является самым низким показателем с 2008 года.

Для предотвращения вспышек многих заболеваний более 90% детей должны быть вакцинированы.

«Курсор» писал ранее, что Минздрав изучает необходимость третьей прививки от COVID для детей.