Из-за путина россия стала государством-изгоем — Байден

Америка продолжит сотрудничать с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений россии*.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал исключение россии* из Совета ООН по правам человека и заявил, что война против Украины превратила россию в международного изгоя.

Об этом сообщает Белый дом.

«Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз показывает, как война путина сделала россию международным изгоем. Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека», — сказал Байден.

По словам американского президента, что после этого исторического голосования россия не сможет принимать участие в работе Совета по правам человека, распространяя там дезинформацию, так как следственная комиссия Совета расследует нарушения и злоупотребления россией прав человека в Украине.

Байден заявил, что давление на российскую экономику усилиться, чтобы изолировать россию на международной арене.

Ранее Курсор писал, что россия угрожала дипломатам в ООН перед голосованием кастательно исключения россии из Совета по правам человека.

Курсор писал, что Израиль поддержал решение о приостановке членства россии* в Совете ООН. Израиль поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства россии* в Совете ООН по правам человека из-за нападения на Украину и жестокие убийства невинных мирных жителей.

«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!