Из-за связей с рф: начальника охраны президента Уругвая арестовали

Чиновника обвинили в подделке свидетельств о рождении, что благодаря чему россияне незаконным образом получали гражданство.

Об этом сообщает Reuters.

26 сентября, в понедельник, полиция Уругвая арестовала Астезиано по подозрению в участии в схеме по продаже гражданства россиянам. Утверждается, что начальник охраны президента был членом преступной группировка, которая подделывала свидетельства о рождении для граждан *россии.

Правонарушители меняли в документах родителей человека, благодаря чему тот посредством облегченных процедур получал паспорт или другие документы. В прокуратуре утверждают про «сотни таких случаев». Процедура получения гражданства Уругвая в случае, если родители ребенка уругвайцы, предусмотрено 74 статьей Конституции страны.

«Все мужчины и женщины, родившиеся в любом месте на территории Республики, являются гражданами. Дети уругвайских отцов или матерей также являются естественными гражданами, где бы они ни родились, при условии, что они поселятся в стране и зарегистрируются в записи актов гражданского состояния», – скзаано в документе.

По словам президента Уругвая Луиса Альберто Алехандро Апарисио Лакалье Поу, он «крайне удивлен, как и все». Он дал обещание, что правоохранители проведут независимое расследование этой ситуации.

До этого местные журналисты утверждали, что Алехандро Астезиано обвинили в 20 нарушениях, связанных с мошенничеством, незаконным присвоением имущества и кражей. Тогда президент Уругвая опроверг эти слухи и заявил, что начальник охраны болен.

Также «Курсор» сообщал о том, что в россии арестовали японского консула за шпионаж.

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