В россии арестовали японского консула за шпионаж

Фсб рф задержала японского консула во Владивостоке, которого обвиняют в передачи секретных сведений.

По информации журналистов, представитель Японии Мотоки Тацунори был задержан «с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения».

Об этом сообщает российские СМИ.

Консула объявили персоной нон грата, что разрешено Венской конвенцией. Утверждается, что он признал свою вину. Японским властям по дипломатическим каналам *россия объявила протест.

«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества россии с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», – заявили в фсб.

Журналисты пишут, что Мотоки Тацунори занимал должность консула по политическим вопросам. Дипломатический статус гарантирует ему неприкосновенность в россии, но одновременно с этим его могут лишить права пребывания, если с его стороны последуют «враждебные действия» или он нарушит закон.

Ранее у Зеленского заявили, что бывший сотрудник агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российское гражданство.

Также «Курсор» сообщал, что в москве мобилизованный попросил отправить его в тюрьму, чтобы не ехать на войну.

Помимо этого, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что победа Украины не станет финалом. По его словам, после поражения российских оккупантов украинцы будут готовиться к следующей войне.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!