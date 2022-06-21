Изменения климата оставят мир без кетчупа — ученые

По словам экспертов, из-за нехватки воды и повышения температур с неурожаем больше всего столкнуться в Южной Калифорнии и Италии. Результаты исследования могут помочь производителям расставить приоритеты в долгосрочных стратегиях.

Изменения климата могут оставить мир без кетчупа, томатного сока и других подобных продуктов. Дело в том, что, как прогнозируется, к 2050 году сильно сократятся темпы переработки помидоров.

Об этом сообщает издание Nature Food.

Как рассказал профессор Давиде Каммарано из Орхусского университета в Дании, помидоры для переработки выращиваются на открытых полях. Это значит, что человек не может полностью контролировать среду, в которой они растут.

Чтобы спрогнозировать, что произойдет с выращиванием помидоров, эксперты создали пять разных климатических моделей. Все прогнозы сошлись к тому, что производство резка замедлится из-за глобального потепления.

Ранее редакция Курсора сообщала, что психика и здоровье отца влияют на ребенка сильнее, чем считалось ранее. Ученые из медицинского центра Университета Джорджтауна, США выяснили, что психическое и физическое здоровье отца на самом деле сильно влияет на ребенка. Речь идет о генетике.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые выяснили новый факт о психике собак.

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